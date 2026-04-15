П’ятнадцятимісячного хлопчика з Житомира, який минулого року встановив Національний рекорд України як немовля з найдовшим волоссям , підстригли.

Про це повідомила керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook. Вона також опублікувала фото до та після.

«Пам’ятаєте 3-місячого красунчика Марка Тушаковського із Звягеля, який рік тому змусив усіх немовлят почуватися лисуватими? І ось, настав той час, коли наш рекордсмен в номінації „Найдовше волосся у немовляти“ (цілих 8 см гордості!) вирішив, що слава — це добре, але вуха мають дихати! Ви погляньте на це фото! Чи тільки мені здається, що Марко дуже критично оцінює своє нове амплуа? Не хвилюйся, рекордсмене, харизма не стрижеться!», — йдеться у публікації Вєтрової.

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Хлопчика-рекордсмена підстригли / Фото: Ляна Вєтрова/Facebook

Незвичний рекорд зафіксували у Житомирі у лютому 2025 року. Рекордсменом в категорії Найдовше волосся у немовляти став тримісячний Марк — довжина волосся тоді становила 8 см.

Марк народився 25 жовтня 2024 року у Звягелі. Мама Тетяна поділилася, що малюк з’явився на світ з довгим волоссям, що стало для них справжнім сюрпризом.