Чоловік через каву здійснив крадіжку та погрожував продавчині ножем (Фото: Поліція охорони Львівської області)

У Львові 45-річний чоловік погрожував продавчині продуктового магазину ножем через пачку кави Jacobs, а потім схопив зерна й втік.

Про це повідомили в поліції охорони Львівської області. Інцидент стався 15 квітня.

Наряд реагування поліції охорони отримав повідомлення на лінії 102 про грабіж в одному з магазинів на вулиці Шевченка. Зловмисник мав при собі холодну зброю.

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«Як попередньо встановили правоохоронці, зловмисник відкрито заволодів товаром у торговому залі. Працівники магазину спробували затримати його, проте він, погрожуючи їм ножем, втік з місця події», — йдеться у публікації поліції.

Під час пошуків на прилеглій території правоохоронцям вдалося знайти схожого за описом 45-річного чоловіка.

Як повідомили правоохоронці в коментарі для Lviv Media, порушник заради однієї упаковки кави Jacobs погрожував продавчині ножем.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за розбій. Максимальне покарання за таке правопорушення — позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

У Полтаві тим часом місцевий мешканець у стані алкогольного сп’яніння викликав поліцейських, аби вони його підвезли до сусіднього району міста.