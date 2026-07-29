Літак уперше безперервно перебував у польоті 24 години 24 хвилини й встановив світовий рекорд

Пасажирський літак Airbus A350 у режимі тестового формату уперше безперервно перебував у польоті понад добу, він летів з Австралії до Франції й встановив світовий рекорд.

Про це повідомляє REUTERS.

Літак був оснащений спеціально розробленим додатковим паливним баком. Лайнер перебував у повітрі 24 години і 24 хвилини і подолав 23 075 км без зупинок, після чого приземлився на заводі компанії в Тулузі (Франція).

Реклама

Цей тест став ключовим етапом проєкту проєкту Qantas під назвою Project Sunrise, мета якого запустити найдовші у світі комерційні пасажирські рейси та змінити далекомагістральні подорожі, прибравши пересадки між Австралією та Європою.

Сервіс для відстежує польоти Flightradar24 повідомив, що цей рейс став другим за кількістю переглядів в історії платформи — після польоту 2024 року з труною королеви Єлизавети II. Тоді за маршрутом через Канаду стежили понад 3,6 мільйона людей.

Qantas замовила 12 модифікованих літаків, які мають з’єднати східне узбережжя Австралії з Лондоном і Нью-Йорком приблизно за 20 годин. Ці рейси мають перетворити колишню п’ятиденну подорож до Лондона на один переліт тривалістю 19–21 годину залежно від маршруту та вітрів.

Перший літак, який матиме на 20 000 літрів більше пального та вміщуватиме 238 пасажирів, планують поставити у квітні 2027 року.

Qantas очікує розпочати щоденні безпересадкові рейси між Сіднеєм і Лондоном з жовтня 2027 року