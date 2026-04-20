В Індії лев впав у колодязь (Фото: BBC Україна/Скриншот)

В одному з міста індійського штату Гуджарат лев впав у девʼятиметровий колодязь, йому допомогли рятувальники.

Про це повідомляє BBC Україна.

Як зазначає видання, хижаку допомогли працівники лісового департаменту. Для цього використали мотузку. З її допомогою рятувальники витягли лева й доправили до центру допомоги диким тваринам.

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Коли хижак оговтається і буде повністю здоровим, його знову випустять у дику природу.

Інцидент стався неподалік від Національного парку Гір, який є домівкою для зникаючого виду азійських левів.

Французький музикант співає для диких тварин, його музику приходять послухати слони, жирафи та навіть леви.