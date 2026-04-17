За те, що бармен наливав забагато. Жінка, яка випила 15 шотів, а потім впала й травмувалась, отримала компенсацію від круїзного лайнера

17 квітня, 12:35
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Жінка подала в суд на круїзну компанію за те, що бармени продали їй 15 алкогольних шотів (Фото: Carnival Cruise Line﻿/Facebook)

Жінка подала в суд на круїзну компанію за те, що бармени продали їй 15 алкогольних шотів (Фото: Carnival Cruise Line﻿/Facebook)

Медсестра з Каліфорнії подала позов проти круїзного лайнера Carnival за те, що вона випила на їх борту 15 алкогольних шотів, а потім впала й отримала травми, і виграла справу. Компанію зобов’язали виплатити 300 тисяч доларів компенсації.

Про це повідомляє The New York Times. Інцидент трапився у 2024 році, проте суд виніс своє рішення нещодавно.

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Мешканка Каліфорнії Діана Сандерс, яка працюює медсестрою, подала позов проти круїзної компанії Carnival. Вона звинуватила барменів на борту у недбалому виконанні своєї роботи, жінка стверджувала, що вони продовжували подавати їй алкоголь, попри те, що вона була «явно п’яною».

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У лайнера медична працівниця вимагала 250 тисяч долапів компенсації.

Як розповів адвокат позивачки, Діана Сандерс подорожувала з двома подругами триденним круїзом із Лос-Анджелеса. Усі троє придбали пакет напоїв «Cheers!», який дозволяє пасажирам споживати до 15 алкогольних напоїв протягом 24 годин. Сандерс випила всі 15 шотів у різних барах на борту й згодом «загубила» своїх подруг.

У результаті вечірки Діана упала зі сходів і опинилася в службовій зоні. За словами адвоката, вона отримала травми голови та синці, а також пережила емоційний стрес.

Також позивачка звинуватила персонал у наданні суперечливої інформації.

Діана Сандерс та її адвокат (Фото: Aronfeld Trial Lawyers/TikTok/скриншот)
Діана Сандерс та її адвокат / Фото: Aronfeld Trial Lawyers/TikTok/скриншот

Суд частково підтримав обидві сторони, зокрема на засіданні визнали, що 60% відповідальності лежить на Carnival, а 40% на самій жінці. У результаті їй присудили компенсацію за фізичні травми та емоційні страждання. Компанія має відшкодувати медсестрі $300 000.

Тим часом пара з Канади полишила успішну карʼєру та звичне життя, щоб «жити на воді». Разом вони подорожуютть на круїзному лайнері, який придбали за близько 200 тисяч канадських доларів.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Круїзний лайнер суд Алкоголь Судно

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