За те, що бармен наливав забагато. Жінка, яка випила 15 шотів, а потім впала й травмувалась, отримала компенсацію від круїзного лайнера
Жінка подала в суд на круїзну компанію за те, що бармени продали їй 15 алкогольних шотів (Фото: Carnival Cruise Line/Facebook)
Медсестра з Каліфорнії подала позов проти круїзного лайнера Carnival за те, що вона випила на їх борту 15 алкогольних шотів, а потім впала й отримала травми, і виграла справу. Компанію зобов’язали виплатити 300 тисяч доларів компенсації.
Про це повідомляє The New York Times. Інцидент трапився у 2024 році, проте суд виніс своє рішення нещодавно.
Мешканка Каліфорнії Діана Сандерс, яка працюює медсестрою, подала позов проти круїзної компанії Carnival. Вона звинуватила барменів на борту у недбалому виконанні своєї роботи, жінка стверджувала, що вони продовжували подавати їй алкоголь, попри те, що вона була «явно п’яною».
У лайнера медична працівниця вимагала 250 тисяч долапів компенсації.
Як розповів адвокат позивачки, Діана Сандерс подорожувала з двома подругами триденним круїзом із Лос-Анджелеса. Усі троє придбали пакет напоїв «Cheers!», який дозволяє пасажирам споживати до 15 алкогольних напоїв протягом 24 годин. Сандерс випила всі 15 шотів у різних барах на борту й згодом «загубила» своїх подруг.
У результаті вечірки Діана упала зі сходів і опинилася в службовій зоні. За словами адвоката, вона отримала травми голови та синці, а також пережила емоційний стрес.
Також позивачка звинуватила персонал у наданні суперечливої інформації.
Суд частково підтримав обидві сторони, зокрема на засіданні визнали, що 60% відповідальності лежить на Carnival, а 40% на самій жінці. У результаті їй присудили компенсацію за фізичні травми та емоційні страждання. Компанія має відшкодувати медсестрі $300 000.
Тим часом пара з Канади полишила успішну карʼєру та звичне життя, щоб «жити на воді». Разом вони подорожуютть на круїзному лайнері, який придбали за близько 200 тисяч канадських доларів.