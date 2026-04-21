У номері готелю в російському місті Вологда біля ліжка встановили гіпсову копію радянського пам’ятника Альоша , який звели на честь солдатів, загиблих у Другій світовій війні.

Про це повідомляють у російських Tekegram-каналах, а також показали відео.

Статуя солдата стоїть біля ліжка. Як зазначають росмедіа, це гіпсова копія радянського пам’ятника Альоша, її розташували в номері, який називається Мурманськ — усі номери готелю оформлені в стилістиці міст РФ.

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«Заходиш у номер Мурманськ і одразу розумієш: це не просто номер. Альоша стоїть прямо в номері», — йдеться в описі номера.

«Що взагалі робити, коли у твоєму номері хтось чужий і величезний? Те, що в нього за спиною зброя, я взагалі мовчу, хоча спросоння навряд чи звернеш на це увагу. Моторошно до жаху. А якщо ще світло з вікна падатиме на нього, ще більше нагнітає страх», — цитують на одному з каналів користувача-очевидця.