У Колумбії колишня журналістка та акторка фільмів для дорослих стала сенаторкою

Сенаторкою у Колумбії стала колишня акторка фільмів для дорослих (Фото: Alejandra Omaña/Facebook)

У Колумбії 33-річна Дейсі Алехандра Омана Ортіс, яка раніше працювала в індустрії контенту для дорослих, а до того була журналісткою, склала присягу сенаторки від лівої партії Історичний пакт.

За повідомленнями низки західних ЗМІ, зокрема The New York Post та найбільшої щоденної іспаномовної газети у США La Opinión, церемонія відбулася 20 липня.

Свою передвиборчу кампанію Ортіс, яка була відома у своїй попередній професії під псевдонімом Амаранта Ханк, побудувала навколо захисту прав працівників індустрії контенту для дорослих.

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Дейсі Алехандра Омана Ортіс склала присягу сенаторки від лівої партії Історичний пакт / Фото: Alejandra Omaña/Instagram

Церемонія відбулась 20 липня / Фото: Alejandra Omaña/Instagram

Посадовиця виступала за запровадження чітких правил роботи галузі та надання її представникам таких самих трудових прав і соціальних гарантій, як і працівникам інших професій.

До політики Ортіс працювала журналісткою, а згодом близько двох років працювала в індустрії фільмів для дорослих. Цю галузь, за її словами, жінка залишила через погані умови роботи на знімальних майданчиках, зокрема порушення, які призводили до випадків зараження акторів ВІЛ.

До політики Алехандра Ортіс працювала в індустрії для дорослих, а ще раніше журналісткою / Фото: Alejandra Omaña/Instagram

Під час кампанії політикиня також наголошувала, що працівники галузі роками залишалися без належного державного захисту через суспільні упередження.

«Чому жінка, яка була в індустрії для дорослих, не може претендувати на посаду, отриману народним волевиявленням?», — заявляла вона.

Окрім захисту прав працівників індустрії 18+, до її політичної програми входять розвиток психіатричної допомоги та посилення заходів із запобігання сексуальному насильству.

Водночас її кандидатура викликала хвилю критики через професійне минуле.