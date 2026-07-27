У Британїі колеги, які підтримували близькі дружні стосунки, виявилися рідними братом і сестрою

Колеги з британського Манчестера, які разом працювали в аеропорту й підтримували дружні відносини, виявилися рідними братом і сестрою.

Про це повідомляє BBC.

60-річний Дейв Грін і 53-річна Андреа Урмстон познайомилися на роботі та швидко стали близькими друзями. Дейв працював керівником автовокзалу, а Андреа Урмстон займалася обслуговуванням торгових автоматів.

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Якось під час спілкування Дейв зізнався жінці, що він є усиновленою дитиною і не знає своєї біологічної родини. Тоді Андреа зізналася, що має брата, якого її мама багато років тому була змушена віддати на усиновлення.

Вони вирішили дізнатися детальніше про свої сім'ї і виявили, що прізвищем Дейва до усиновлення було Праудлав — це було також дівоче прізвище матері Андреи. Далі жінка зателефонувала до матері й запитала день народження брата, якого вона ніколи не бачила і дізналась, що ця дата збігається із днем народження Дейва. У друзів не залишилось сумнівів — вони є кровними родичами.

Невдовзі чоловік зустрівся зі своєю біологічною матір'ю.

«Це був сюрреалістичний момент, було багато сліз, а потім ми всі просто обійнялися. Я не могла повірити, що мені вдалося зібрати разом мого брата та маму», — цитує видання маму друзів.

Також з’ясувалось, що Дейв неодноразово бував поруч із будинком своєї матері й навіть не здогадувався про це.

Окрім того, брат із сестрою помітили, що мають певні схожості й однакові звички. Вони вирішили не гаяти час і разом переїхати в Стаффордшир.

У США найкращі друзі, які дружили близько 60 років, виявилися рідними братами.