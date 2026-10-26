У Фінляндії до муніципальної бібліотеки повернули книжку, термін позики якої закінчився ще 17 вересня 1933 року.

Про це повідомляє фінський суспільний мовник Yle. Курйозний інцидент трапився в комуні Сальтвік на Аландських островах.

Книжку знайшли навесні 2026 року під час прибирання будинку, який готували до передачі наступному поколінню родини. Серед старих речей виявили примірник роману британського письменника Артура Стюарта-Ментета Гатчінсона (A. S. M. Hutchinson) Om vintern råder. На книжці були позначки, які свідчили про те, що її взяли в бібліотеці.

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Примірник вирішили повернути. Бібліотечна секретарка Малін Бломквіст відразу звернула увагу на «вік видання», однак у сучасній бібліотечній системі даних про цю книжку не було.

«Я одразу побачила, що це стара книжка, тому насамперед перевірила термін повернення. Наприкінці є спеціальний аркуш, на якому стояв 1933 рік», — цитує медіа бібліотекарку.

Книгу мали повернули майже десятиліття тому / Фото: Malin Blomqvist/Yle

Книжку мали повернути 92 роки й шість місяців тому, зазначила вона. Хто саме позичив видання у 1933 році, працівники не знають. Імовірно, це були предки людей, які знайшли примірник цього року.

Згідно з позначками в книжці, її позичали п’ять разів. На примірнику також не виявили жодних записів або штампів, які б засвідчували його вилучення з бібліотечного фонду.

Людина, яка повернула книжку, поцікавилася, чи доведеться сплачувати штраф за прострочення. Проте штраф не стягували, оскільки книжку повернула не та людина, яка її позичала. До того ж строк давності для стягнення такого платежу минув.

Книгу брали в позику бібліотеки / Фото: Malin Blomqvist/Yle

За чинними правилами Центральної бібліотеки Аландських островів у Марієгамні за кожен день затримки нараховують 20 євроцентів, однак загальна сума штрафу не може перевищувати 10 євро. Якби заборгованість розраховували за щоденною ставкою без обмеження максимальної суми, за 92 роки вона становила б 6757 євро.

«Я просто рада, що книжка повернулася. Дякую, що ви вирішили її повернути. Це справжній скарб», — сказала Бломквіст і додала, що повернення таких видань має культурно-історичну цінність і може спонукати інших людей приносити до бібліотек давно забуті книжки.