Патріарх РПЦ Кирил видав книгу, у якій виправдав війну метафізикою й згадав «расовий аспект»

Патріарх РПЦ Кирил видав книгу Війна. За межами видимих ​​причин і наслідків, у якій стверджує, що результат воєн «визначається богом», а перемагає «той, хто стоїть на боці світла».

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Книга присвячена «метафізиці війни». За твердженням патріарха Кирила, війна має «спокутувальне значення», зачіпає «метафізичні рубежі та цілепокладання Росії», а також «расовий аспект війни».

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«Оскільки все у світі випливає з зіткнення добра і зла, то результат війни визначається богом, і виграє той, хто перебуває на боці світла. Наше земне покликання — бути воїнами Господа, протистояти злу і відстоювати високі моральні ідеали», — йдеться в анотації до видання.

У книзі стверджується, що російський народ «має силу перемагати» і не повинен «ухилятися від історичного обов’язку бути переможцями».

Крім того, на думку патріарха Кирила, такі поняття, як жертовність, подвиг, патріотизм та перемога, слід розглядати «під особливим кутом духовного зору».

Патріарх Кирил з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну послідовно підтримує російську агресію. Раніше він заявляв, що російські військовослужбовці, які беруть участь у війні, не порушують заповідь «не убий».

Глава РПЦ також закликав росіян дякувати богу за «благополучний час», який, за його словами, країні забезпечив диктатор Володимир Путін. Крім того, він називав Путіна «прикладом доброго християнина» і переконував учасників війни проти України пам’ятати про вічне життя, обіцяючи їм спасіння у разі загибелі на полі бою.