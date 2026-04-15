Подумав, що це жарт. Француз отримав оригінальну картину Пікасо, яка коштує понад мільйон євро, за 100
Чоловік отримав картину Пікассо всього за 100 євро (Фото: Tom Nicholson/Reuters)
У столиці Франції поціновувач мистецтва випадково став власником оригінальної картини Пікассо. За полотно, яке коштує понад мільйон євро, чоловік заплатив лише €100.
Про це сьогодні, 15 квітня, повідомило The Guardian.
Французький благодійний фонд Alzheimer’s Research Foundation оголосив про запуск проєкту «1 Пікассо за 100 євро», метою якого є збір коштів на дослідження хвороби Альцгеймера. Організатори планували продати 120 тисяч квитків по 100 євро.
Одним із лотів була картина Пабло Пікассо, портрет Tête de femme («Жіноча голова»), що була написана у 1941 році. Її новим власником став парижанин Арі Ходара, який дізнався про ініціативу випадково під час вечері в ресторані. Він задонатив потрібну суму й став переможцем.
Про свою перемогу Ходара дізнався після лотереї в аукціонному домі Christie’s і спочатку навіть подумав, що це може бути розіграш. «Спершу я повідомлю цю новину своїй дружині, яка ще не повернулася з роботи. А поки що думаю скористатися цим шансом і залишити картину собі», — цитує видання 58-річного щасливчика.
Загалом всі 120 тисяч квитків продали й зібрали понад €12 млн. Частину коштів отримає Opera Gallery, якій належала картина.
Це вже третя подібна ініціатива, зазначає медіа. Попередні розіграші також мали значний успіх і допомогли зібрати понад €10 млн на благодійні та культурні проєкти.
Тим часом в Амстердамі випадково знайшли оригінальну картину Рембрандта 1633 року, яку вважали втраченою.