Подумав, що це жарт. Француз отримав оригінальну картину Пікасо, яка коштує понад мільйон євро, за 100

У столиці Франції поціновувач мистецтва випадково став власником оригінальної картини Пікассо. За полотно, яке коштує понад мільйон євро, чоловік заплатив лише €100.

Про це сьогодні, 15 квітня, повідомило The Guardian.

Французький благодійний фонд Alzheimer’s Research Foundation оголосив про запуск проєкту «1 Пікассо за 100 євро», метою якого є збір коштів на дослідження хвороби Альцгеймера. Організатори планували продати 120 тисяч квитків по 100 євро.

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Одним із лотів була картина Пабло Пікассо, портрет Tête de femme («Жіноча голова»), що була написана у 1941 році. Її новим власником став парижанин Арі Ходара, який дізнався про ініціативу випадково під час вечері в ресторані. Він задонатив потрібну суму й став переможцем.

Про свою перемогу Ходара дізнався після лотереї в аукціонному домі Christie’s і спочатку навіть подумав, що це може бути розіграш. «Спершу я повідомлю цю новину своїй дружині, яка ще не повернулася з роботи. А поки що думаю скористатися цим шансом і залишити картину собі», — цитує видання 58-річного щасливчика.

Загалом всі 120 тисяч квитків продали й зібрали понад €12 млн. Частину коштів отримає Opera Gallery, якій належала картина.

Це вже третя подібна ініціатива, зазначає медіа. Попередні розіграші також мали значний успіх і допомогли зібрати понад €10 млн на благодійні та культурні проєкти.

Тим часом в Амстердамі випадково знайшли оригінальну картину Рембрандта 1633 року, яку вважали втраченою.