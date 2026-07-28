В Італії 69-річний Франко Малоссо, який називав себе «фон Розенфранц» і набрехав, зокрема міській раді, про будівництво старовинного амфітеатру, отримав судовий вирок за шахрайство.

Про це повідомляє EuroNews.

Понад 20 років чоловік обманював туристів і видавав споруду, яку сам збудував із сучасних матеріалів два десятка років тому, за давньоримський амфітеатр. За відвідування цієї «пам'ятки» він брав із туристів по 40 євро.

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За словами Малоссо, він «відкрив» Морський амфітеатр Беріко поблизу міста Віченца після зсуву ґрунту у 2005 році. Сама ж споруда, сказав він, була зведена ще у 393 році нашої ери і є одним із найстаріших та найбільших амфітеатрів у світі.

Під час екскурсій він розповідав відвідувачам вигадані історії про те, що тут побували Юлій Цезар і Клеопатра, а ще запевняв, що в старій церкві на території комплексу жила Джульєтта Капулетті — героїня трагедії Вільяма Шекспіра Ромео і Джульєтта.

Також Малоссо представлявся філантропом, підприємцем і диригентом оркестру. Він не лише брехав туристам — йому вдалося також переконати місцеву владу, що його «відкриття» має історичну цінність. Об'єкт навіть включили до туристичного путівника Віченци та мобільного застосунку для туристів, що фінансувалися Європейським Союзом.

Після детальних перевірок з’ясувалося, що жодної археологічної цінності амфітеатр не має, а споруда була зведена лише близько 20 років тому із сучасних будівельних матеріалів, а оздоблена за допомогою склопластику та штукатуркних блоків. Статуї ж були зі звичайного гіпсу.

До античної історії жодного стосунку обʼєкт Малоссо немає, виявили археологи: супутникові знімки показали, що шахрай спочатку зрівняв пагорб, а потім збудував фальшивий стародавній пам’ятник на розчищеній ділянці.

Також розслідування встановило, що правитель Італії Юлій Цезар жив приблизно за 400 років до дати, коли, за словами Малоссо, була зведена ця споруда. Любителі англійської літератури також додали, що місцем дії романтичної трагедії Шекспіра є не Віченца, а Верона.

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Після викриття афери суд визнав Франко Малоссо винним у шахрайстві та засудив його до тюремного ув’язнення.