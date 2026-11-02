29-річний художник з індійського міста Дхарварт створив найбільшу у світі картину зі спецій площею 175,82 квадратного метра й потрапив у Книгу рекордів Гіннеса.

Про це повідомляють у пресслужбі організації.

Для роботи Амар Кале використав мелений перець чилі та куркуму, а саме зображення присвятив культурній та історичній спадщині рідного штату Карнатака. Площа картини становить дві третини тенісного корту. На роботу художник витратив близько десяти годин.

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«Ця робота стала моїм невеликим внеском у популяризацію багатої культури, спадщини, мистецтва й архітектури Карнатаки у світі. Я хотів передати самобутність свого штату за допомогою незвичайного та змістовного художнього твору», — цитують на сайті чоловіка.

Картина з Для роботи меленого перцю чилі та куркуми / Фото: Guinness World Records

Процес роботи / Фото: Guinness World Records

Амар професійно займається мистецтвом уже близько восьми років. Він повністю самоучка.

Художник переважно працює олійними та акриловими фарбами, спеціалізується на реалістичних картинах і портретах.

«Для мене мистецтво — це не просто професія, а спосіб виражати свою творчість, емоції та ідеї», — зазначив Амар.

Любов до малювання з’явилася в нього ще в дитинстві. Перші кроки у мистецтві він зробив під впливом батька, який також був художником.