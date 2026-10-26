В Ірландії провели парад до Гелловіну: страхітливі гігантські ляльки пройшлися містом

В Ірландії влаштували парад до Гелловіну (Фото: Anna Karlova/Instagram)

В ірландському місті Голвей провели парад під назвою Fiáin (у перекладі — Дикий ) з нагоди святкування Гелловіну. Вулицями пройшлися гігантські ляльки, а користувачі соцмереж поділилися фото та відео.

Про це повідомляє Galway Tourism, а також пресслужба театральної компанії Macnas.

Головне осіннє свято відбулося 25 жовтня, а наступного дня шоу перемістилося до столиці Ірландії, Дубліна.

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У межах заходу на вулиці виходять п’ять ляльок-велетнів, 11 рухомих платформ, а також понад 120 акторів і 160 волонтерів у вигадливих химерних масках і дизайнерських костюмах.

Цьогорічний захід присвячений темам дикої природи, стихіям західної Ірландії та місцевому фольклору.