В Ірландії провели парад до Гелловіну: страхітливі гігантські ляльки пройшлися містом
В Ірландії влаштували парад до Гелловіну (Фото: Anna Karlova/Instagram)
В ірландському місті Голвей провели парад під назвою Fiáin (у перекладі — Дикий) з нагоди святкування Гелловіну. Вулицями пройшлися гігантські ляльки, а користувачі соцмереж поділилися фото та відео.
Про це повідомляє Galway Tourism, а також пресслужба театральної компанії Macnas.
Головне осіннє свято відбулося 25 жовтня, а наступного дня шоу перемістилося до столиці Ірландії, Дубліна.
У межах заходу на вулиці виходять п’ять ляльок-велетнів, 11 рухомих платформ, а також понад 120 акторів і 160 волонтерів у вигадливих химерних масках і дизайнерських костюмах.
Цьогорічний захід присвячений темам дикої природи, стихіям західної Ірландії та місцевому фольклору.