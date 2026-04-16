Міністр оборони США Піт Гегсет під час проповіді в Пентагоні процитував рядки з відомої стрічки Кримінальне чтиво , але текст адаптував під операцію порятунку американських пілотів в Ірані.

Про це повідомило австралійське медіа 9News.

За словами Гегсета, кілька днів тому він отримав текст молитви від «головного керівника місії Sandy 1», операції з порятунку екіпажу американського літака, збитого над Іраном.

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«Шлях збитого авіатора з усіх боків оточений беззаконням егоїстів і тиранією злих людей. Благословенний той, хто в ім'я товариства та обов’язку проводить загублених через долину темряви, бо він справді є опікуном свого брата і тим, хто знаходить загублених дітей. І я обрушу на тебе велику помсту і лютий гнів на тих, хто намагається захопити й знищити мого брата. І ти пізнаєш, що мій позивний — Sandy 1, коли я здійсню свою помсту на тобі. Амінь», — процитував молитву американський міністр.

Ці рядки перегукуються, зазначає видання, зі словами персонажа культового фільму Кримінальне чтиво — у тій сцені герой перед убивством дрібного злочинця промовляє те, що називає біблійним уривком з книги Старого заповіту — Єзекіїль 25:17.

«Шлях праведника з усіх боків оточений беззаконням егоїстів і тиранією злих людей. Благословенний той, хто в ім'я милосердя і доброї волі проводить слабких через долину темряви, бо він справді є опікуном свого брата і тим, хто знаходить загублених дітей», — йдеться у тексті.

Ця цитата не є біблійною — її вигадали спеціально для сценарію фільму. Гегсет у своїй промові вказав зв’язок із Єзекіїлем 25:17, проте не згадав, що цитує саме вигаданий текст з Кримінального чтива.