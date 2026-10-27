Ціла фура з їжею. У Техасі пересувна 23-метрова коптильня встановила рекорд як найбільший фудтрак у світі

В американському штаті Техас пересувна коптильня Ultimate Smoker & Grill (USG) отримала титул найбільшого фудтрака у світі й потрапила у Книгу рекордів Гіннеса.

Про це повідомили у пресслужбі організації.

Як зазначають у Guinness World Records, автомобіль завдовжки 23,36 метра, заввишки 3,38 метра та завширшки 4,57 метра вже близько 30 років готує копчене барбекю для клієнтів на півдні США.

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10 жовтня представниця всесвітнього довідника рекордів особисто оглянула фудтрак і підтвердила рекорд. Його корпус виготовлений з одного суцільного листа сталі, а обладнання дає змогу готувати різноманітні страви. Зокрема, автомобіль має коптильню вагою понад 1,8 тонни, дві жарочні поверхні, піч для піци та плити.

«Це була надзвичайно особлива перевірка рекордної заявки. Я вражена тим, наскільки добре обладнаний цей автомобіль, а також його чистотою та сучасним дизайном», — цитують на сайті фахівчиню.

Прикріплена до автомобіля коптильня вагою 1814 кг готує курятину, ковбаски, яловичу грудинку та інші страви. А дві жарочні поверхні, піч для піци й плити дають змогу обслуговувати заходи найрізноманітнішого формату.

Фудтрак оснащений великим світлодіодним екраном для трансляції спортивних подій і звуковою системою для музики. Власники сподіваються, що світовий рекорд допоможе привернути увагу до їхнього бізнесу перед запланованим на 2027 рік туром містами США.

«Ми дуже раді, що цей фудтрак став рекордсменом. Це додає нам упевненості перед загальнонаціональним туром наступного року», — розповіли власники автомобіля-рекордсмена.