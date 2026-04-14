Франківець викрав хрест з львівської церкви на Великдень
Чоловік з Франківщини викрав хрест з храму у Львові (Фото: Поліція Львівської області)
37-річний чоловік з Івано-Франківської області викрав наперсний хрест із львівської церкви на Великдень.
Про це повідомили в поліції Львівської області. Заява про крадіжку у відділок надійшла 12 квітня. Як встановили правоохоронці, чоловік зайшов до храму через службовий вхід, забрав хрест та втік з місця події.
У поліції швидко встановили особу грабіжника. Ним виявився 37-річний мешканець сусідньої області.
Його затримали.
Досудове розслідування триває.