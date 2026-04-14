Франківець викрав хрест з львівської церкви на Великдень

14 квітня, 16:26
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Чоловік з Франківщини викрав хрест з храму у Львові (Фото: Поліція Львівської області)

Чоловік з Франківщини викрав хрест з храму у Львові (Фото: Поліція Львівської області)

37-річний чоловік з Івано-Франківської області викрав наперсний хрест із львівської церкви на Великдень.

Про це повідомили в поліції Львівської області. Заява про крадіжку у відділок надійшла 12 квітня. Як встановили правоохоронці, чоловік зайшов до храму через службовий вхід, забрав хрест та втік з місця події.

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У поліції швидко встановили особу грабіжника. Ним виявився 37-річний мешканець сусідньої області.

Його затримали.

Досудове розслідування триває.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Львів Церква Храм Крадіжка

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