У російського флоту чергова «перемога» — списують свої кораблі через зношеність (Фото: Медуза)

У Росії вирішили не відновлювати атомний ракетний крейсер Петро Великий. Причина цілком проста — корабель настільки зношений, що навіть російські фахівці не бачать сенсу вкладати в нього гроші.

Про це повідомляють росЗМІ.

«Крейсер не підлягає відновленню. У корабля є певний ступінь зношеності», — заявив голова Загальноросійського руху підтримки флоту Володимир Мальцев. Щоправда, він уточнив, що це лише попередній висновок комісії, а остаточного рішення поки не оголошували.

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Про можливе виведення Петра Великого з експлуатації повідомляли ще у 2023 році. Тоді причиною називали сумний досвід затяжного ремонту крейсера Адмірал Нахімов.

Пізніше в них же з’явилося «спростування» — мовляв, Петра Великого ніхто списувати не планує, і що цей корабель «перебуває в бойовому складі Північного флоту» і водночас «готується до проведення робіт з ремонту та модернізації». Як бачимо, плани мають властивість змінюватися, особливо коли доходить до реального стану російської військової техніки.

Петро Великий вважається найбільшим бойовим кораблем і флагманом флоту країни-агресора. Це один із найбільших у світі військових кораблів, не враховуючи авіаносців. Принаймні був.

Атомний крейсер був спущений на воду 1988 року, проте остаточно введений до ладу ВМФ РФ тільки 1998 року. Довжина корпусу і повне водозаміщення — 250 метрів і 25 тисяч тонн відповідно, повна чисельність екіпажу — 744 людини.