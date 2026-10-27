Показують життя собак у прямому ефірі. У Фінляндії цілодобове шоу про цуценят стало телехітом та зібрало мільйони глядачів

У Фінляндії завірусилося шоу про цуценят, у якому показують життя собаки та її шістьох малюків. Програма стала популярною далеко за межами країни.

Про це повідомляють низка видань, зокрема The Guardian та CNN, а також інформаційне агентство Associated Press (AP).

Шоу має назву Pentulive (Цуценята наживо) та виходить на фінському суспільному мовнику Yle вже шостий сезон. Головні герої програми — собака Гілкка та її шестеро новонароджених цуценят.

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Шоу про життя собак підкорило глядачів по всьому світу / Фото: Kasvattajan kotialbumi

Суть шоу полягає в тому, що камери цілодобово транслюють життя собаки та її цуценят від народження до переїзду в нові родини. Протягом восьми тижнів глядачі можуть спостерігати за повсякденним життям тварин у реальному часі: їхнім сном, годуванням, першими кроками та дорослішанням.

Окрім цілодобової трансляції, програма передбачає вечірні ефіри за участю заводчика, подкаст і сповіщення про важливі події в житті цуценят — від зважування до першого підстригання кігтів.

Такий формат називають slow TV — «повільним телебаченням». Це формат, у якому глядачам показують тривалі трансляції повсякденних подій без активного монтажу та коментарів. Він набув популярності у Скандинавії після того, як у 2009 році норвезький телеканал NRK показав семигодинну подорож потягом.

Сезон стартував 6 жовтня 2026 року, а цуценята народилися через чотири дні. Програма триватиме орієнтовно до середини грудня.

Авторкою ідеї є наукова журналістка Пірйо Коскінен.

За її словами, спочатку ідея полягала, зокрема, у тому, щоб «пролити світло на важливі перші кілька тижнів життя собаки». Згодом програма стала для багатьох глядачів ще й можливістю відволіктися від тривожних подій.

Одне з цуценят шоу / Фото: Breeder home album/Julia Kiiskinen/Yle

«Відволікання від суворої реальності повсякденного життя є частиною привабливості Pentulive. Це все про турботу, любов і виховання — всі ті позитивні аспекти людства, які часто відсуваються вбік постійним потоком неприємних новин», — пояснила вона.

За даними Yle, нинішній сезон може встановити новий рекорд популярності. За перші два тижні сумарний час перегляду трансляції перевищив мільйон годин, а весь контент, пов’язаний із проєктом, охопив 1,85 мільйона унікальних глядачів.

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Шоу також привертає увагу за межами Фінляндії. Цього року його почали транслювати у Швеції, а нещодавно Yle продав права на формат нідерландському мовнику.