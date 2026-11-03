В Ірландії відкрили маршрут до місця, де зароджувалися традиції Гелловіну (Фото: Yvonne Gordon)

В Ірландії проклали новий туристичний маршрут до стародавньої печери, яку в минулому вважали входом до потойбіччя. За кельтськими легендами, тут мешкала богиня війни і смерті Морріган, а з підземелля могли виходити духи померлих.

Про це повідомляє BBC.

Печера, яка має назву «Ворота до пекла», розташована на території Раткрогана — величезного стародавнього комплексу в графстві Роскоммон. Колись він був політичним і релігійним центром королівства Коннахт. Історія цього місця сягає приблизно 5500 років.

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Нещодавно до печери проклали пішохідну стежку завдовжки 13 км. Вона проходить через основні частини комплексу й веде до його найцікавіших пам’яток, зокрема до самої печери Овейнгат. Печера вважається також однією з найважливіших місць у кельтській міфології, яке безпосередньо пов’язане із зародженням свята Савайн (Гелловіну).

Повний маршрут можна пройти за три години. Він починається і закінчується біля головного кургану. Його діаметр — 88 м, а висота — 5,5 м. Попри значні розміри, археологи досі не проводили тут розкопок.

Вхід до печери Овейнагат / Фото: Yvonne Gordon

Давні кельти вірили, що в ніч на Савайн межа між світом живих та потойбіччям стирається, і саме через печеру Овейнагат на землю виходять чудовиська, демони та магічні істоти.

За легендами, ця печера була домівкою Морріган — кельтської богині війни, долі та смерті. Також вона вважається місцем народження легендарної королеви Медб — легендарної королеви Коннахту, яка правила в залізну добу. Саме Раткроган був її столицею.

Вхід до природної вапнякової печери глибиною сім метрів та довжиною 37 метрів є рукотворним тунелем, збудованим у ранньому Середньовіччі. На одній із кам’яних плит перекриття зберігся напис давньоірландською.

Раткроган вважають одним із найважливіших археологічних комплексів Ірландії. Дослідники виявили тут 266 стародавніх пам’яток, серед яких поховальні кургани, укріплення, священні джерела та залишки давніх споруд. Водночас чимало місць на цій території ще досі не дослідили.

«Раткроган — не просто королівський палац посеред полів. Сюди приходили з найрізноманітніших нагод: провести весілля, укласти угоду, попрощатися з померлим або коронувати нового короля», — розповідає Елейн Конрой, екскурсоводка та наукова співробітниця Центру спадщини Раткрогана.