У Фінляндії під час виступу оркестру диригент випадково вибив скрипку за мільйон доларів з рук солістки — відео

22 квітня, 16:57
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Під час виступу симфонічного оркестру диригент випадково вибив скрипку з рук солістки (Фото: Lahti Symphony Orchestra/Instagram)

Під час виступу симфонічного оркестру диригент випадково вибив скрипку з рук солістки (Фото: Lahti Symphony Orchestra/Instagram)

Під час виступу фінського симфонічного оркестру диригент так сильно розмахував руками, що вибив скрипку з рук солістки, вартість якої понад 1 мільйон доларів.

Про це повідомили в соцмережах орекстру та опублікували відповідне відео.

На кадарх видно, як британський диригент Меттью Голс дуже експресивно виконував свою роботу, а через кілька секунд він випадково вибив скрипку з рук солістки Еліни Вяхяля. Музичний інструмент вилетів й впав на підлогу. Для пом’якшення падіння скрипалька підставила ногу.

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На якусь мить всі музиканти зупинились й затихли в тиші, а тоді скрипалька оговталась, спокійно взяла свій інструмент, а тоді продовжила гру.

Як зазначає The Sun, скрипка Еліни Вяхялої - це рідкісний інструмент Guadagnini XVIII століття, яка коштує понад 1,35 мільйона доларів. Вона зазнала незначних пошкоджень, але з допомогою спеціаліста вдалося виправити ситуацію.


У США тим часом чоловік почав ставити балаканину своєї трирічної доньки на музику й закидати в соцмережі, «пісні» завірусились.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Фінляндія Оркестр Скрипка Курйози

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