У Канаді під час виступу член Законодавчих зборів провінції Нью-Брансвік Білл Олівер вголос прочитав текст, який містив підказку від штучного інтелекту.

Про це повідомляє Independent. Момент також потрапив на відео та поширився в соцмережах.

Зачитаний уривок, вочевидь, мав бачити лише він, але політив так захопився промовою, що не помітив, як став читати відповідь на заданий промт від ChatGPT.

Реклама

«Ось більш плавна версія цього розділу, яка звучить як повноцінна законодавча промова, а не як набір коротких тез», — йдеться в тексті промови Олівера. Втім, після цієї помилки посадовець продовжив свій виступ так, наче нічого й не сталося.

Це вже не перший випадок, коли користувачі програм на базі штучного інтелекту не перевіряють, не вичитують, а, відповідно, й не виправляють текст і випадково користуються ним під час заходів та публічних виступів. Також ШІ активно використовують у навчанні, у медицині, у юридичній галузі та літературі.

Зокрема колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зізнався в тому, що використовує систему штучного інтелекту ChatGPT для написання книг.