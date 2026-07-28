«Ось більш плавна версія…» Канадський депутат випадково зачитав відповідь ChatGPT прямо під час промови — момент потрапив на відео

28 липня, 11:51
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Канадський політик «спалився» на використанні ШІ для промови (Фото: News.com.au/Скриншот)

Канадський політик «спалився» на використанні ШІ для промови (Фото: News.com.au/Скриншот)

У Канаді під час виступу член Законодавчих зборів провінції Нью-Брансвік Білл Олівер вголос прочитав текст, який містив підказку від штучного інтелекту.

Про це повідомляє Independent. Момент також потрапив на відео та поширився в соцмережах.

https://twitter.com/Independent/status/2081841097702007162

Зачитаний уривок, вочевидь, мав бачити лише він, але політив так захопився промовою, що не помітив, як став читати відповідь на заданий промт від ChatGPT.

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«Ось більш плавна версія цього розділу, яка звучить як повноцінна законодавча промова, а не як набір коротких тез», — йдеться в тексті промови Олівера. Втім, після цієї помилки посадовець продовжив свій виступ так, наче нічого й не сталося.

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Це вже не перший випадок, коли користувачі програм на базі штучного інтелекту не перевіряють, не вичитують, а, відповідно, й не виправляють текст і випадково користуються ним під час заходів та публічних виступів. Також ШІ активно використовують у навчанні, у медицині, у юридичній галузі та літературі.

Зокрема колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зізнався в тому, що використовує систему штучного інтелекту ChatGPT для написання книг.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Штучний інтелект Канада Промова Депутат ChatGPT

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