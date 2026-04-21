«Чоловіче! Якщо ти щось знаєш, попередь нас». У Дніпровському супермаркеті помітили покупця у протигазі — фото

Про це повідомляє локальне медіа Телеканал D1.

Покупця у незвичному «спорядженні» помітили в одному з магазинів відомої мережі супермаркетів АТБ. Він стояв біля полиці з напоями та обирав енергетик.

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«Можливо, намагається перетворитися на супергероя? Адже має хтось врятувати Україну і принагідно увесь світ від кривавих амбіцій росіян. Або ж навпаки: це спроба захисту. Протигаз — від усіляких „вкидів“ і „викидів“, ну а після пляшечки енергетики не так швидко втомлюватиметься. Може, швидше бігатиме. Щоправда, без бронежилету в нинішніх реаліях зовсім ніяк. Також дніпрянину не завадила б „ручна“ система ППО, яка збиватиме і безпілотники, і ракети, і КАБи. Чоловіче! Якщо ти щось знаєш про майбутнє, попередь і нас», — йдеться у тексті видання.



У Житомирі тим часом новий заклад викликав невдовлення серед місцевих мешканців через свою назву та розташування. Заклад BROT планують відкривати прямо навпроти місцевого храму.