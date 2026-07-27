У Франції під час евакуації будинку чоловік викрав 44 пляшки вишуканих вин

27 липня, 10:39
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Під час евакуації у Франції через лісові пожежі один із чоловіків викрав 44 пляшок вишуканого вина (Фото: REUTERS/Stephane)

Під час евакуації у Франції через лісові пожежі один із чоловіків викрав 44 пляшок вишуканого вина (Фото: REUTERS/Stephane)

У французькому департаменті Жиронда під час евакуації населення через лісові пожежі чоловік викрав кілька десятків пляшок дорогого вишуканого вина.

Про це повідомляє BFMTV.

Інцидент трапився у місті Езін 25 липня. Мешканців одного з будинків евакуювали через безпекову ситуацію, й вони покинули свій дім, а крадій, скориставшись ситуацією, ймовірно, проник у будинок і викрав звідти 44 пляшки вишуканого вина.

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Правоохоронці, які забезпечували безпеку евакуйованих міст навколо Бордо, під час перевірки виявили в автомобілі чоловіка викрадене й затримали за підозрою у крадіжці.

Понад 200 тисяч людей були змушені залишити свої будинки або отримали наказ залишатися в укритті через масштабні лісові пожежі, що охопили в п’ятницю, 24 липня, Іспанію та Францію.

У звʼязку з ситуацією Мадрид вирішив оголосити надзвичайний стан, а французька влада — розпорядилася про повну евакуацію одного з найвідоміших курортів країни — Кап-Ферре.

Префектура Жиронда повідомила, що за два дні через пожежу в Кап-Ферре було евакуйовано понад 110 000 людей, зокрема тисячі відпочивальників у кемпінгах та орендованих будинках.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Евакуація Вино Франція Лісові пожежі Пожежі

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