У США чоловік кілька місяців промивав золото в річках, щоб зробити обручку для своєї дівчини

У США чоловік місяцями промивав золото в ріках, щоб зробити обручку для освідчення (Фото: 9News/Youtube/Скриншот)

Мешканець американського міста Віт-Ридж, штат Колорадо, кілька місяців промивав золото в гірських річках, щоб виготовити обручку для освідчення своїй дівчині.

Про це повідомляє People.

Коли Джек Вулкані замислився над тим, як освідчитися своїй дівчині Джоанні, він вигадав незвичний план: промивати річковий пісок, щоб назбирати достатньо дрібних частинок золота й самостійно виготовити обручку.

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«Я просто сів, довго й ретельно все обмірковував, аж поки мені раптом не спала на думку ідея: „А що, якби я сам виготовив обручку?“ І я подумав: знаєте, це ж ідеально», — розповів Джек в інтерв'ю місцевому телеканалу 9News.

Він місяцями промивав золото в різних річках Колорадо. Спочатку цей задум, зізнається американець, здавався йому надзвичайно складним. Однак він не збирався здаватися.

«Я думав: „На це піде ціла вічність“, — і чомусь саме це додало мені мотивації, розумієте?» — розповів він.

Джек місяцями проводив біля річок, промиваючи пісок із золотом / Фото: 9News/Youtube/Скриншот

Крихітні крупинки золота у піску він зібрав разом і відніс ювеліру / Фото: 9News/Youtube/Скриншот

Зрештою Джек таки зміг назбирати достатньо золотих крупинок. Він відніс їх місцевому ювеліру й запитав, чи зможе той відлити з цього золота обручку.

Ювелір пригадує: «Спочатку я просто зрадів, бо подумав: „О, це щось новеньке!“»

Коли обручка була готова, Джек почав готуватися до важливого моменту. Він запросив Джоанну в похід і показав їй відео, на яких сам промивав золото біля річки.

Обручка, яка вийшла в результаті / Фото: 9News/Youtube/Скриншот

«Я дивилася відео, на якому він промиває золото, і думала: „Це мило, але я не розумію, навіщо ми дивимося це саме зараз“. А потім, десь на середині відео, я зрозуміла: „О, так ось як ти виготовляв обручку!“ — і просто розплакалася», — розповіла вона.

Зараз пара готується до весілля.