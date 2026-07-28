У Швейцарії чоловік за чотири роки та 10 тисяч фунтів стерлінгів зробив у своєму саду так зване окреме міні селище, яке зовні схоже на грецьке.

Про це повідомляє LAD Bible.

48-річний Міхаель Шеррер витратив рік, щоб привнести атмосферу Середземномор’я у свій будинок на березі Боденського озера. Зовнішньо тепер його двір нагадує повноцінну мініатюрну копію грецького села.

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На території є бруковані вулиці, казкові алеї, невелика ірландська таверна, різноманітні атракції та моторошні зони в стилі Хелловіна. Також там є японський сад із кам’яними спорудами та кленами.

«Оскільки зараз літо, щоразу, коли я туди заходжу, мені здається, ніби я перенісся в інший світ. Ми намагалися облаштувати бар так, щоб ви повністю занурилися в атмосферу міні-села і ти справді відчуваєш, ніби ти там», — цитує медіа креатора.

Він розповів, що його друзі приходять до бару й обожнюють робити там фотографії — таким чином вони обманюють своїх друзів, і люди справді вірять, що вони перебувають у відпустці.

«Моя сестра одного разу так обдурила своїх колег, і коли вона повернулася, шестеро різних людей підійшли до неї в офісі й запитали, як пройшов її вихідний у відпустці!», — додав він.

Ідея створити тематичний парк у своєму задньому дворі виникла з бажання займатися садівництвом та будівництвом.

«Грецьке селище» має поки розміри лише 15 на 15 метрів. Атракція поки що невелика, але він планує розширити цю діяльність.Також Шеррер планує зробити гостьову кімнату, де могли би зупинитися його друзі та інші люди.