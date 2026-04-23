У Каліфорнії чоловік купував набори конструкторів LEGO , вдома замінював їхні деталі та фігурки на макарони, а потім робив повернення у магазин. Таким чином він назбирав цеглинок на 34 тисячі доларів.

Про це повідомляє The Guardian.

Шахрайство виявили, коли працівники відділу безпеки однієї з відомих мереж магазинів перевіряли повернені товари. Вони помітили, що одна з коробок відкрита, проте всередині упаковки не було у ній не було фігурок LEGO — замість них макарони. Деякі з наборів, зазначає видання, повністю складалися з пасти.

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Через записи з камер спостереження поліцейські ідентифікували крадія. Ним виявився 28-річний Джарелл Огастін.

З’ясувалось, що він задіяв схему, яку назвали «макаронною», 70 разів у магазинах по всій території США.

Наразі невідомо, чи має крадій адвоката. Триває слідство.

У Швейцарії тим часом з конструктора Lego зібрали гігантський мурал довжиною 24 метри та висотою 2 метри, для цього використали 300 тисяч фігурок.