У США чоловік підміняв деталі з наборів LEGO макаронами — так він накрав конструкторів на 34 тисячі доларів

23 квітня, 14:50
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Американець підміняв фігурки LEGO макаронами (Фото: Irvine police department)

Американець підміняв фігурки LEGO макаронами (Фото: Irvine police department)

У Каліфорнії чоловік купував набори конструкторів LEGO, вдома замінював їхні деталі та фігурки на макарони, а потім робив повернення у магазин. Таким чином він назбирав цеглинок на 34 тисячі доларів.

Про це повідомляє The Guardian.

Шахрайство виявили, коли працівники відділу безпеки однієї з відомих мереж магазинів перевіряли повернені товари. Вони помітили, що одна з коробок відкрита, проте всередині упаковки не було у ній не було фігурок LEGO — замість них макарони. Деякі з наборів, зазначає видання, повністю складалися з пасти.

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Через записи з камер спостереження поліцейські ідентифікували крадія. Ним виявився 28-річний Джарелл Огастін.

З’ясувалось, що він задіяв схему, яку назвали «макаронною», 70 разів у магазинах по всій території США.

Наразі невідомо, чи має крадій адвоката. Триває слідство.

У Швейцарії тим часом з конструктора Lego зібрали гігантський мурал довжиною 24 метри та висотою 2 метри, для цього використали 300 тисяч фігурок.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   США Каліфорнія Lego Макарони Крадіжка

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