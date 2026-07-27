Президент Чехії, який захоплюється фотографією та перегонами, попрацював на Формулі-1 з камерою
Петр Павел фотографував Формулу-1 (Фото: Idnes)
Президент Чехії Петр Павел приїхав на Гран-прі Угорщини, де проходив один з етапів автозмагань Формули-1, і був там серед фотографів перегонів.
Про це повідомляє Idnes.
У матеріалі зазначається, що чеський лідер є великим прихильником фотографії та перегонів, а на чемпіонат приїхав із власним фотообладнанням.
Минулого року він був фотографом і на інших змаганнях, зокрема йдеться про райлі Дакар. Цьогоріч він також робив кадри для перегонів 24 години Ле-Мана у Франції та Гран-прі байкерських перегонів у чеському Брно.
На змаганнях, які завершилися перемогою Ландо Норріса з команди McLaren, Павел бачився з угорським прем'єр-міністром Петром Мадяром.