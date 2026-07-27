Президент Чехії, який захоплюється фотографією та перегонами, попрацював на Формулі-1 з камерою

27 липня, 16:26
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Петр Павел фотографував Формулу-1 (Фото: Idnes)

Петр Павел фотографував Формулу-1 (Фото: Idnes)

Президент Чехії Петр Павел приїхав на Гран-прі Угорщини, де проходив один з етапів автозмагань Формули-1, і був там серед фотографів перегонів.

Про це повідомляє Idnes.

У матеріалі зазначається, що чеський лідер є великим прихильником фотографії та перегонів, а на чемпіонат приїхав із власним фотообладнанням.

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Минулого року він був фотографом і на інших змаганнях, зокрема йдеться про райлі Дакар. Цьогоріч він також робив кадри для перегонів 24 години Ле-Мана у Франції та Гран-прі байкерських перегонів у чеському Брно.

На змаганнях, які завершилися перемогою Ландо Норріса з команди McLaren, Павел бачився з угорським прем'єр-міністром Петром Мадяром.

https://twitter.com/magyarpeterMP/status/2081493516736188552
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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Формула-1 Петр Павел Фотограф Президент Фотографія

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