У Німеччині чоловік використав ChatGPT замість адвоката й уникнув покарання у справі про соцвиплати
Чоловік уникнув штрафу за допомогою ШІ (Фото: tiktok/@david_dmdt)
У Німеччині 41-річний чоловік вперше виграв у судовому процесі за допомогою підказок штучного інтелекту.
Про це повідомляє Spiegel.
Давіда Гінц який час був безробітним та офіційно був зареєстрований у службі зайнятості. У липні 2023 року він отримав роботу, але сталося це на тиждень раніше, ніж планувалося.
Служба зайнятості не знала про це, тож чоловік отримав ще один тиждень виплат у сумі 242 євро 34 центи. За словами самого Гінца, він «цього взагалі не помітив».
Далі окружний суд Лейпцига відкрив провадження за підозрою у неправомірному отриманні виплат і надіслав йому штрафний припис.
Розгляд справи був призначений на березень 2025 року.Спочатку чоловік планував «захищатися» за допомогою адвоката, але пізніше вирішив робити все через чат-бот ChatGPT.
Протягом кількох місяців Гінц голосовими повідомленнями розповідав ШІ про перебіг справи та відповідав на уточнювальні запитання.
Після тривалого обговорення ChatGPT підготував для нього 18-сторінкове клопотання про відвід судді - документ, у якому сторона просить усунути суддю через сумніви в його неупередженості. У тексті, зокрема, йшлося про можливі порушення принципу поділу влади та суддівської нейтральності.ШІ порадив чоловікові подати клопотання.
Попри значні помилки в тексті та посилання на неіснуючі закони, справі таки закрили, а сам Гінц уникнув штрафу в розмірі 500 євро.
У суді пояснили, що справу припинили «зрештою на підставі принципу доцільності» — тобто у випадках незначних правопорушень провадження можуть закривати, якщо подальше переслідування вважають недоцільним.