У Польщі чоловік під час риболовлі випадково знайшов бурштин вагою 150 грамів

Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.

Чоловік, як зазначається, закинув у море сітку, однак замість риби витягнув величезний шматок бурштину.

«Нам дуже пощастило, і в сітку потрапив такий великий бурштин. Щойно ми перевірили його вагу — він важить близько 150 г», — цитує видання щасливого власника дорогоцінного каменю.

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Чоловік розповів, що раніше його батько вже знаходив цей камінь / Фото: PAP/Скриншот

До цього бурштин востаннє знаходив його батько ще в 1990-х роках. Цей камінь оцінюють приблизно в 1500 злотих.

Найбільше шансів знайти бурштин на узбережжі Балтійського моря восени та взимку, особливо після сильних штормів і за вітряної погоди, зазначають польські журналісти.

Саме бурхливе море вимиває шматки бурштину з морського дна та викидає їх на пляжі разом із водоростями, гілками та іншими морськими відкладеннями.

Шукачі зазвичай вирушають на пляжі на світанку або одразу після того, як шторм вщухне, поки інші колекціонери ще не встигли ретельно їх обшукати.