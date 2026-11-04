У Польщі чоловік під час риболовлі випадково знайшов бурштин вагою 150 грамів
Поляк знайшов 150 грамів бурштину (Фото: PAP/Скриншот)
У польському місті Колобжег на узбережжі Балтійського моря рибалка знайшов величезний бурштин вагою приблизно 150 грамів.
Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.
Чоловік, як зазначається, закинув у море сітку, однак замість риби витягнув величезний шматок бурштину.
«Нам дуже пощастило, і в сітку потрапив такий великий бурштин. Щойно ми перевірили його вагу — він важить близько 150 г», — цитує видання щасливого власника дорогоцінного каменю.
До цього бурштин востаннє знаходив його батько ще в 1990-х роках. Цей камінь оцінюють приблизно в 1500 злотих.
Найбільше шансів знайти бурштин на узбережжі Балтійського моря восени та взимку, особливо після сильних штормів і за вітряної погоди, зазначають польські журналісти.
Саме бурхливе море вимиває шматки бурштину з морського дна та викидає їх на пляжі разом із водоростями, гілками та іншими морськими відкладеннями.
Шукачі зазвичай вирушають на пляжі на світанку або одразу після того, як шторм вщухне, поки інші колекціонери ще не встигли ретельно їх обшукати.