«This is шашлик». Британець розповів у соцмережах про український Великдень та мʼясо — відео

17 квітня, 14:15
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Британець розповів традиції на Великдень (Фото: yrprotss/Instagram/Скриншот)

Британець розповів традиції на Великдень (Фото: yrprotss/Instagram/Скриншот)

Чоловік з Великої Британії поділився своїми спостереженнями стосовно українського Великодня.

Про це Джош розповів в Instagram-акаунті своєї дівчинки-українки Юлії. У відео британець у гумористичному тоні розповідає про великодні традиції, зокрема він пояснює, що таке паска та показує, яка вона на вигляд.

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У змонтованому ролику чоловік часто поєднує англійські та українські слова. «This is шашлик», — каже британець у відео, значну частку якого він присвятив мʼясу.

Джош розповідає про те, як зазвичай чоловіки в Україні гуртом стоять біля мʼяса, яке смажиться на вогні. У цей час на кухні жінки «нічого не роблять», жартує британець.

@yuliia_prots Це маленький бекстедж тільки😉#internationalcouple #bloggers #easter #пасха #українціванглії🇬🇧🇺🇦 ♬ оригінальний аудіозапис - Yprotss

Відео переглянуло майже пів мільйона разів та понад 37 тисяч вподобань. У коментарях користувачі щиро сміються і радіють такій популяризації України у світі.

«Гордість аж розперла за наш шашлик», — пише користувачка Галина Добродомова.

Коментарі користувачів (Фото: Скриншот)
Коментарі користувачів / Фото: Скриншот

«Я одна чекала, коли він змішає кетчуп і майонез?», — коментує Людмила.

«Слухала його, наче нічого того не знаю», — додає українка, на імʼя Оленка.

Користувачка Валентина написала, що це єдина інтернаціональна сімʼя, за якою вона слідкує, та побажала щастя британсько-українській парі.

Коментарі користувачів (Фото: Скриншот)
Коментарі користувачів / Фото: Скриншот
Коментаі користувачів (Фото: Скриншот)
Коментаі користувачів / Фото: Скриншот

Тим часом кореєць приготував для своєї дружини-українки голубці, а в соцмережах він показав процес. Відео набрало понад 608 тисяч переглядів та 46 тисяч вподобань. У коментарях користувачі, здебільшого жінки, висловлювали свій захват від чоловіка іншої національності, який поступово й лагідно «українізується».

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Велика Британія TikTok Шашлики Відео Великдень

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