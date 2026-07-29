У Британії судитимуть 20-річного хлопця за крадіжку вуличних ліхтарів на майже мільйон фунтів стерлінгів

У Великій Британії 20-річному чоловікові висунули кілька десятків звинувачень у крадіжці вуличних ліхтарів та ліхтарів загальною вартістю приблизно 1 млн фунтів стерлінгів з різних локацій, зокрема церкви та школи.

Про це повідомляє Sky News.

5 серпня 20-річний Джон О’Салліван має з’явитися в магістратському суді Стівенейджа.

За даними поліції графства Хартфордшир, 38 з 45 злочинів було скоєно в таких регіонах, як Бедфордшир, Кембриджшир, Дарем, долина Темзи, Ессекс та Хартфордшир.

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Ще сім крадіжок він скоїв у період з 17 вересня 2025 року по 17 березня цього року в графстві Хартфордшир.

Серед викраденого, як повіломляється, були вуличні ліхтарі 1950-х років, що входять до списку пам’яток архітектури II категорії та відомі як Richardson Candles — вони, за даними поліції, були викрадені з центру міста Кембридж.

Також вуличні ліхтарі та ліхтарики були викрадені у муніципальних органів, підприємств, церков, шкіл та приватних власників, додають у поліції.

66-річній Анні О’Салліван та 67-річному Річарду О’Саллівану, які, ймовірно, є батьками підозрюваного, також висунули звинувачення — у зберіганні краденого майна. Вони мають з’явитися перед магістратським судом Стівенейджа 12 серпня.