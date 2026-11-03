У молодості був суперником Шварценеггера. В Іспанії 90-річний бодибілдер обійшов на чемпіонаті молодших на 40 років суперників

90-річний японський вегетеріанець і спортсмен Тосісуке Канадзава взяв участь у чемпіонаті світу в Іспанії з бодибілдингу й обійшов на 40 років молодших суперників.

Про це повідомляє Bild.

У юності Тосісуке Канадзава займався плаванням і був доволі успішним в цій галузі. У 20 років він змінив басейн на тренажерний зал і почав займатися бодибілдингом. Через чотири роки здобув свій перший титул — «Містер Японія».

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У 1967 році він посів четверте місце у своїй категорії на змаганнях «Містер Всесвіт» і виступав на одній сцені з молодим Арнольдом Шварценеггером

Спорт у житті 90-річного чоловіка присутній майже все життя / Фото: REUTERS/Albert Gea

У 34 роки Канадзава вирішив покинути цей вид спорту, а у віці 50 років у чоловіка знову прокинувся інтерес до тренувань.

Він виключив зі свого раціону рибу та м’ясо й знову почав займатися цим видом спорту. Своїм прикладом він хотів показати своїй дружині, яка часто хворіла, чого можна досягти завдяки дисципліні.

Нещодавно Тосісуке Канадзава зареєструвався для участі в чемпіонаті світу IFBB з фітнесу та бодибілдингу, який проходив в іспанському Санта-Сусанні.

Він виступив у найстаршій віковій категорії — 50+ й обійшов багатьох противників, які були молодшими за нього на 40 років. Здобути титул йому не вдалося, але японець не розчарувався — через три роки він знову планує взяти участь в чемпіонаті.