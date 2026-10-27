Іспанський бізнесмен продав компанію й розділив €4 млн з продажу між працівниками

В Іспанії бізнесмен та засновник технологічної компанії Marosa вирішив розділити між своїми співробітниками частину виручки після того, як продав фірму багатонаціональній корпораціії Wolters Kluwer

Про це повідомляє Business Insider.

Педро Пестана да Сілва, уродженець іспанського міста Віго в автономній спільноті Галісія, продав свій бізнес за 112 мільйонів євро. Частину з виручки, 4 мільйони євро, він розділив між своїми 120 працівниками.

Реклама

«Marosa була створена завдяки наполегливій праці багатьох людей. Розподіл коштів від продажу — це спосіб відзначити цей внесок і повернути команді частину того, що вони допомогли створити», — пояснив він своє рішення.

Виплати призначені всьому колективу — від співробітників із найбільшим стажем до тих, хто приєднався зовсім недавно. Засновник вирішив особисто повідомити про своє рішення кожному колезі, починаючи з тих, хто працює в компанії найдовше, і далі — за спаданням стажу.

«Перші працівники повірили в Marosa, коли майже все ще належало зробити. Ми вчилися разом і виконували величезний обсяг роботи, маючи обмежені ресурси. Для мене особливо цінно бачити, що вони досі тут, після стількох років», — зазначив Пестана.

Щоб ніхто не залишився осторонь, підприємець встановив мінімальну суму виплати, яку кожен працівник мав отримати незалежно від того, скільки часу він пропрацював у компанії.

Кожен бізнес-проєкт має свої особливості, зазначив він, однак скористався нагодою, щоб закликати інших засновників наслідувати його приклад, коли вони досягнуть етапу exit — продажу компанії або виходу з бізнесу.