Біологиня з США потрапила до Книги рекордів Гіннеса через тату, які робила на честь акул (Фото: Guinness World Records)

Біологиня з США, яка спеціалізується на дослідженні акул, набила на своєму тілі понад сотню татуювань, які присвятила кожному морську хижаку, якого зустріла за свою кар'єру, це зробило її світовою рекордсменкою.

Про це повідомили у пресслужбі Книги рекордів Гіннеса.

Емілі Моррісон ще з дитинства боялась акул, після того, як подивилась Щелепи — серію фільмів про акул, які нападали на людей. Тоді тато порадив перетворити свій страх на цікавість і дізнатись більше про цих морських хижаків. Однак дівчинка настільки захопилась дослідженням, що зрештою це страло справою її життя.

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У дорослому віці Емілі стала біологинею, яка спеціалізується на дослідженні акул, а також придбала пригодницьку турфірму Shark Lady Enterprises — компанія проводить дайвинг-експедиції біля узбережжя Венеції у штаті Флорида, де учасники можуть шукати скам’янілі зуби акул і навіть мегалодонів.

На тілі Емілі Моррісон понад 100 татуювань з акулами / Фото: Guinness World Records

Більшість свого часу науковиця проводить у морі або неподалік. Свою любов до морських хижаків жінка вирішила проявити креативним способом — кожній акулі, яку Моррісон зустрічає, вона присвячує тату.

Шкіру жінки прикрашає 71 різний вид акул, а також 13 татуювань зі скам’янілими зубами акул і одне татуювання зі свіжим зубом акули. Загалом вона має 106 татуювань (станом на березень 2026 року) на різних частинах тіла від стоп до шиї.

«Серед моїх улюблених видів акул — велика біла акула, зебра-акула, океанічна білоперка та ще багато інших», — розповіла вона. За ці роки в Емілі було чимало зустрічей із цими істотами, проте жодна з них не була небезпечною чи агресивною.

«Я годувала тигрових акул і великих молотоголових на Багамах, пірнала в клітці з великими білими акулами в Австралії, плавала з китовими акулами біля узбережжя Мексики та робила ще багато іншого», — додала жінка.

Емілі Моррісон переконана: якщо у людини є пристрасть до чогось, потрібно спробувати перетворити це на професію, і тоді «ви завжди будете щасливі».