У Держдумі запропонували створити «білий список» росіян, яким не вимикатимуть інтернет

Росіян пропонують вносити до так званого білого списку й не вимикати їм інтернет (Фото: Максим Шеметов/Reuters)

Російські депутати пропонують розділити своїх же громадян на «перевірених» та всіх інших. Від того, у яку «категорію» потрапити, буде залежати доступ росіян до інтернету.

Про це повідомляють росмедіа.

«Геніальну» пропозицію висунув прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну перший заступник голови комітету Держдуми з контролю Дмитро Гусєв. На думку депутата-пропагандиста, примусові відключення інтернету не мають стосуватися тих користувачів, чиї номери телефонів пов’язані з підтвердженими акаунтами на Держпослугах.

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Гусєв закликав створити так званий білий список та автоматично вносити таких росіян до нього.

Про таку ініціативу говорять не вперше. Раніше зі схожою ідеєю виступив гендиректор Вимпелкому (бренд «Білайн») Сергій Анохін. Пропагандист запропонував обмежувати мобільний інтернет лише «сумнівним» користувачам, а для підтвердження благонадійності запровадити додаткову ідентифікацію громадян.

На початку квітня у Москві вже пропонували депутати переходити на паперові карти й припинити покладатися на інтернет.