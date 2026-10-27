«Рекордний екземпляр». У Польщі чоловік знайшов «здоровий» білий гриб вагою понад 2,5 кілограма — фото
Поляк знайшов білий гриб-гігант вагою понад 2,5 кілограма (Фото: Nadleśnictwo Piwniczna/Facebook)
У лісовому господарстві на території Польщі чоловік натрапив на гриб незвичних розмірів, вага якого перевищувала 2,5 кг.
Про це повідомило o2.pl.
Знахідку виявив у лісництві Північна (Nadleśnictwo Piwniczna) чоловік на імʼя Міхал під час осіннього збирання грибів. Білий гриб важив 2,54 кілограма, а обхват його ніжки в найширшому місці становив 46 сантиметрів.
Лісівники назвали його «рекордним екземпляром».
«Попри вражаючі розміри, на грибі не було помітних слідів пошкодження личинками, а його м’якоть зберегла характерний для білого гриба аромат», — додали у лісництві.
Водночас фахівці нагадують, що збирати гриби потрібно обережно, адже їх легко переплутати з отруйними видами, які можуть бути схожими зовні. Також є ймовірність натрапити на рідкісні види, занесені до Червоної книги, збирати які заборонено.