У лісовому господарстві на території Польщі чоловік натрапив на гриб незвичних розмірів, вага якого перевищувала 2,5 кг.

Про це повідомило o2.pl.

Знахідку виявив у лісництві Північна (Nadleśnictwo Piwniczna) чоловік на імʼя Міхал під час осіннього збирання грибів. Білий гриб важив 2,54 кілограма, а обхват його ніжки в найширшому місці становив 46 сантиметрів.

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Лісівники назвали його «рекордним екземпляром».

«Попри вражаючі розміри, на грибі не було помітних слідів пошкодження личинками, а його м’якоть зберегла характерний для білого гриба аромат», — додали у лісництві.

Водночас фахівці нагадують, що збирати гриби потрібно обережно, адже їх легко переплутати з отруйними видами, які можуть бути схожими зовні. Також є ймовірність натрапити на рідкісні види, занесені до Червоної книги, збирати які заборонено.