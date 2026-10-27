Екологічна ферма ARREA, розташована приблизно за 60 км від Мадрида, у регіоні Ла-Алькаррія, пропонує безкоштовне житло з басейном за умови, що мешканець допомагатиме по господарству.

Про це повідомляє низка видань, зокрема El Español та Antena 3 CNN.

Ініціативу, яку запустив власник ферми Фреді, спрямована на сприяння стійкому розвитку, пермакультурі та відновленню зв’язку з природою. Волонтерам пропонується окремий будиночок площею 24 м² за 100 метрів від будинку господаря.

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«Мені здається марнотратством залишати його [будиночок] порожнім, тож саме там ви й могли б зупинитися. Крім того, у мене є город і невеликий басейн. Моя життєва філософія ґрунтується на економічному спаді (дегрості) та сталому способі життя: поверненні до природи й відмові від капіталістичного споживацтва», — йдеться в оголошенні фермера.

Господар ферми пропонує безкоштовне житло за допомогу / Фото: WorkAway

У приміщенні є ліжко, кухня з холодильником, резервуар з питною водою, дров’яна піч та сонячна лампа. Водночас умови проживання на дуже комфортні: в оселі немає водопроводу, а туалет компостний. Душ, звичайний санвузол і проточна вода доступні в будинку господаря неподалік.

Ферма розташована в мальовничому лісовому масиві, серед дубів та мигдалевих дерев, з автобусною зупинкою за півтора кілометри, що забезпечує зв’язок зі столицею. Тут також є тварини: дві собаки, два осли на прізвиська Америка та Педріто, кури та бджоли.

Житло, що пропонується / Фото: WorkAway

Одна з кімнат у будиночку / Фото: WorkAway

Кухня у будиночку / Фото: WorkAway

Вбиральня на вулиці / Фото: WorkAway

За проживання та вегетаріанські продукти для приготування їжі волонтери зобов’язуються працювати три-чотири години на день. Зокрема потрібно доглядати за органічним городом, годувати тварин, робота з дровами та виконання повсякденних завдань для підтримки господарства. Важливою умовою є поважне ставлення до тварин та готовність до простого життя без міських зручностей.