Організатори беруть на себе всі витрати. У Фінляндії шукають самотніх людей для романтичних побачень наосліп: що входить у пропозицію

Про це повідомляє видання Time Out.

Ініціативу запустила організація Visit Finland. Поїздка, витрати на яку беруть на себе автори ідеї, розпочнеться у лютому 2027 року. 16 учасників-іноземців розділять на дві групи й підготують для них чотириденну програму з гастрономічними розвагами у двох містах: Гельсінкі й Тампере. Подорожі заплановані на період із 9 до 19 лютого, проте місце поїздки стане відоме лише після того, як кандидати підтвердять участь.

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Кульмінацією вечора стане романтична вечеря наосліп, проте місце зустрічі теж не розголошують.

Кулінарну частину довірили відомим шеф-кухарям, а на святковий стіл подаватимуть страви зі спеціально розроблених дегустаційних меню.

Натхненням для незвичайного проєкту став популярний у Фінляндії спосіб знайомств під назвою Sinkkukori. Його суть проста: люди, які шукають романтичних стосунків, обирають у супермаркетах рожеві кошики. Так вони дають зрозуміти іншим покупцям, що відкриті до спілкування.

У Business Finland сподіваються, що поїздка подарує гостям не лише нові знайомства. Представниця організації Гелі Хіменес зауважила, що учасники можуть закохатися як одне в одного, так і у фінську гастрономію чи саму країну.

«Фінська їжа — це пряме вираження нашого відомого щасливого способу життя: спосіб зв’язку з місцем, сезоном та людьми навколо вас. Їжа об'єднує фінів, і тепер ми запрошуємо мандрівників приєднатися до нас у справді унікальний спосіб», — цитують Хіменес на офіційному сайті компанії-організатора.

Для реєстрації потрібно в короткому відео розповісти англійською мовою, яку страву учасники приготували б для вечері та чому обрали саме її.

Готовий запис потрібно розмістити в одній із трьох соцмереж: Instagram, TikTok або YouTube, із хештегом #FinnishDinnerDate, а також позначити Visit Finland. Тим, хто не хоче, щоб їхнє відео було публічним, можна розмістити ролик на YouTube з обмеженим доступом.

Після цього потрібно заповнити анкету на сайті, вказавши посилання на своє відео.

Подати заявку можна до 10 листопада 2026 року, 09:59 за Гринвічем. Результати відбору оприлюднять 1 грудня на сторінках Visit Finland в Instagram і TikTok.