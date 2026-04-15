Подумав, що це «манна небесна». Харків'янин вкрав 12 тисяч гривень, які йому помилково видав банкомат

15 квітня, 14:07
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Чоловік вкрав з банкомату чужі гроші (Фото: Суспільне)

Чоловік вкрав з банкомату чужі гроші (Фото: Суспільне)

У Харкові засудили чоловіка, якому банкомат віддав чужі гроші у сумі 12 тисяч гривень і він їх просто забрав додому.

Про це йдеться у вироку Індустріального районного суду, повідомляє Суспільне Харків.

Інцидент стався 28 січня, коли чоловік вирішив скористатися банкоматом ПриватБанку в одному з супермаркетів міста. Місмцевий мешканець помітив у купюроприймачі 12 500 гривень та забрав їх собі. На засіданні суду чоловік пояснив, що взяв гроші, бо подумав, що це «манна небесна».

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Пізніше, вдома він вирішив чекати дзвінка з банку, щоб повернути кошти. Приблизно через півтора місяці після цього, коли з ним вийшов на контакт слідчий, він повернув усю суму власникові, який забув їх у банкоматі.

Свою провину чоловік визнав повністю. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді двох років обмеження волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком у рік.

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У Британії тим часом невідомі викрали з магазину банкомат. За допомогою будівельно-сільськогосподарської техніки невідомі вдерлися в магазин, значно пошкодивши фасад. Кран просто підняв банкомат, переніс його на свій транспорт і поїхали в невідомому напрямку.

Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Харків ПриватБанк Банкомат Крадіжка Суд

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