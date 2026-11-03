В Австрії банк помилково виплатив клієнтам удесятеро більше

Австрійський банк випадково виплатив двом клієнтам із Грузії, які приїхали до Зальцбурга, щоб навчатися й працювати, понад 120 тисяч євро замість належних їм 12 900 євро.

Про це повідомило видання ORF Salzburg.

Інцидент трапився у відділенні Зальцбурзької ощадної каси (Salzburger Sparkasse) у районі Гнігль. Двом громадянам Грузії була потрібна готівка, щоб довести австрійській владі під час оформлення дозволу на проживання, що вони мають достатньо коштів для самостійного фінансового забезпечення в Австрії.

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Після отримання грошей у банківському відділенні Георгій Болквадзе спочатку не помітив помилки.

«Я беру гроші, віддаю їх своєму другові, йду до спортзалу, приймаю душ, а коли виходжу з душу, мені телефонують із банку: „Ви забрали гроші?“ — „Так“. — „Ви забрали 12 тисяч?“ — „Звісно“. — „Але ж там було 120 тисяч“», — розповів один зі студентів.

Разом зі своїм товаришем по навчанню Георгієм Шавадзе він одразу вирушив до банку, щоб повернути гроші.

Перед клієнтами вибачилися за незручності та подякували їм за конструктивну співпрацю і готовність допомогти розв’язати ситуацію. Як винагороду банк подарував їм упаковку желейних ведмедиків.

Двоє громадян Грузії приїхали до Зальцбурга, щоб навчатися та працювати.