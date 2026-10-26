Ходить на побачення та влаштовує вечірки. 96-річна блогерка «наростила» аудиторію в 15 мільйонів підписників й повністю себе забезпечує

26 жовтня, 15:56
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96-річна американка стала зіркою TikTok (Фото: grandma_droniak/Instagram/Скриншот)

96-річна американка стала зіркою TikTok (Фото: grandma_droniak/Instagram/Скриншот)

У США 96-річна бабуся стала зіркою TikTok, зібрала понад 15 мільйонів підписників і сама собі оплачує проживання в будинку для людей поважного віку.

Історію жінки розповідає Bild.

Ліліан Дроняк зі штату Коннектикут не лише веде активний спосіб життя, а й ходить на побачення та влаштовує вечірки. Одного разу через такі гуляння її ледь не виселили з будинку для людей поважного віку, однак їй вдалося домовитися з адміністрацією: вечірки, так, алкоголь у кімнаті, ні.

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Контент Ліліан у TikTok ґрунтується на її розповідях про власне життя, порадах щодо побачень і жартах про чоловіків. З монтажем їй інколи допомагає онук. У своїх відео блогерка пересувається в інвалідному візку, проте це не заважає їй співпрацювати з відомими брендами та знімати рекламні ролики.

На блозі Ліліан заробляє достатньо, щоб забезпечувати себе й оплачувати проживання в пансіонаті. Також вона робить благодійні внески до студентського фонду свого правнука.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   США Пенсіонери Довголіття Блогери ТікТок

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