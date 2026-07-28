18-річний юнак з США став наймолодшим у світі професором

У США хлопець у віці 18 років встановив світовий рекорд , ставши наймолодшим в історії професором, і зараз викладає для своїх однолітків.

Про це повідомили у пресслужбі Книги рекордів Гіннеса.

Натан Томас народився в родині інженерів. Змалку цікавився математикою і науковими галузями, зокрема технологією та інженерією.

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Коли йому було 10 років, Томас почав навчатися в Коледжі Маямі-Дейд, у 14 — перевівся до Міжнародного університету Флориди.

Цікавитись навчанням Натан почав ще з дитинства / Фото: Guinness World Records

У 2023 році 18-річним він вже здобув ступінь бакалавра та магістра з електротехніки. Обидва дипломи були з відзнакою.

У цьому ж віці він розпочав викладацьку карʼєру та став кваліфікованим викладачем у виші. Це принесло йому світовий рекорд — Натан перевершив попередній титул 19-річного Коліна Маклорен, який помер у 1746 році.

«Усі там з однієї та тієї самої причини — щоб навчатися. Вік насправді не має значення. Я просто зосереджуюся на тому, щоб добре виконувати свою роботу та допомагати студентам усім, чим можу», — цитують у пресслужбі рекордсмена.

Зараз Томасу 21. Паралельно з викладацькою діяльністю він продовжує своє навчання: здобуває ступінь доктора юридичних наук в Університеті Маямі та планує працювати у сфері права інтелектуальної власності з акцентом на STEM. А ще знаходить час на хобі. Натан грає у баскетбол, теніс, гольф, також захоплюється грою на фортепіано, любить слухати музику.

У січні цього року у Книзі рекордів Гіннеса розповідали також про маленького вундеркіна з Британії. Йому ще не було і трьох років, а він вже встановив одразу два світові рекорди у двох різновидах більярду.