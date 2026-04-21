У США вчений намагався отруїти колегу через те, що йому відмовили у підвищенні на роботі

У США вченого звинувачують у спробі отруїти колегу після відмови у підвищенні (Фото: Dane County Sheriff’s Office)

Учений з університету Вісконсин-Медісон намагався отруїти свого колегу через те, що той отримав підвищення на роботі, а він ні, йому висунули звинувачення.

Про це повідомляє The Independent. Ідеться про 41-річного Макото Куроду, співробітника Інституту досліджень грипу при Школі ветеринарної медицини.

З заздрощів через те, що його колега отримав підвищення, а йому відмовили у цьому ж проханні. Після цього обвинувачений відчував, що його колега вважав себе кращим. Також Курода поскаржився на те, що той відмовлявся носити лабораторний халат, коли поряд не було керівників.

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У скоєному він зізнався, через іншого співробітника університету поліції він передав електронний лист, у якому Курода написав: «Я це зробив. Я також сам повідомив про це людині. Мені дуже жаль».

Ображений вчений змішав параформальдегід і трізол, хімічну речовину, яку використовують для розділення РНК, і додав близько 0,5 мікролітра суміші у пляшку з водою свого колеги. Ще близько 1,5 мікролітра суміші він додав у робоче взуття колеги.

Він хотів, щоб його колега таким чином захворів.

Куроді звинувачують у створенні загрози безпеці другого ступеня та у псуванні побутових товарів. Йому загрожує штраф до 25 000 доларів чи ув’язнення на термін до 10 років.

Ученого відсторонили від роботи, наразі університет проводить розслідування на робочому місці. Права Куроди на проведення наукових досліджень відкликали.

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