«Це було смішно тільки перші 5 хвилин». У США пілоти почали нявкати та гавкати на робочій радіочастоті й отримали догану від диспетчера

Пілоти наявкали та гавкали на аварійній авіахвилі під час польоту (Фото: Federal Aviation Administration)

Федеральне авіаційне управління США (FAA, Federal Aviation Administration) розпочало розслідування інциденту із пілотами, які заблокували робочу радіохвилю через те, що імітували звуки тварин.

Про інцидент стало відомо після оприлюднення відео в соцмережах, повідомляє The New York Times та CBS News. Повідомляється, що кілька пілотів поблизу Вашингтона влаштували такий собі «котячий концерт» на аварійному каналі зв’язку.

Реклама

Це сталося у районі Національного аеропорту імені Рональда Рейгана. Екіпажі кількох комерційних лайнерів, зокрема компаній Delta та American Airlines, замість професійних звітів почали в радіоефірі нявкати та гавкати, наче коти та собаки.

Пілоти продовжули дуркувати до того часу, поки диспетчер не зробив їм зауваження. «Хлопці, ви повинні бути професіоналами», — сказав він.

«Це було смішно перші п’ять хвилин», — іронічно додав один із «порушників порядку».

FAA розпочало офіційне розслідування, адже «жартівники» обрали для розваг частоту 121.5 МГц, відому як Guard, зазначає Simple Flying. Це канал для екстрених ситуацій, який використовують зокрема для передачі сигналів лиха, встановлення зв’язку з літаками, які втратили контакт із диспетчером, попередження про порушення закритого повітряного простору.

Будь-які сторонні звуки на цій частоті можуть заглушити реальний заклик про допомогу.

Оскільки інцидент стався на висоті нижче 10 000 футів (3 км), це є прямим порушенням «правила стерильної кабіни». Згідно з ним, у критичні фази польоту, серед яких зліт, набір висоти та заходження на посадку, пілотам заборонено будь-які розмови, що не стосуються керування літаком.

Представники FAA підкреслили, що розпочнуть перевірку щойно верифікують аудіо, яке отримали від стороннього джерела.

Читайте також: У Варшаві пасажир відкрив двері літака під час руху і вийшов

Тим часом у Нью-Йорку жінка народила «в повітрі» прямо в літаку під час рейсу, пологи почалися вже під час заходу літака на посадку, а немовля з’явилося на світ ще до приземлення.