Переодягалися у ведмедів і трощили авто. У США викрили нову схему «страхового» шахрайства

У США люди прикидалися ведмедями й трощили майно, щоб отримувати страхові виплати (Фото: California Department of Insurance)

У Каліфорнії судили трьох людей, які намагалися ошукати страхові компанії, вдаючи, що їхнє майно знищили ведмеді.

Про це повідомляє Bild. Підозрювані намагалися інсценувати напади ведмедя на дорогі автомобілі, щоб отримати виплати від страхової компанії. Для своїх афер вони вони використовували костюм клишоногого й знімали постановочне відео.

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Перший із інцидентів трапився у січні 2024 року у районі Лейк-Ерроухед — там і справді водяться ведмеді. Тоді страхова компанія отримала заяву від клієнта разом із «відеодоказом», на якому «ведмідь» нібито трощить автомобіль Rolls-Royce Ghost.

Того ж дня до страховиків надійшли ще дві подібні заяви. В одній йшлося про пошкодження Mercedes G63 AMG, а в іншій про Mercedes E350.

Наслідки пошкодження свого ж майна, щоб отримати страхові виплати / Фото: California Department of Insurance

Сліди від так званих лап ведмедя / Фото: California Department of Insurance

Фахівці швидко викрили шахрайську схему. Зокрема, біолог із департаменту рибних ресурсів і дикої природи звернув увагу на неприродну поведінку «тварини», тож припустили, що на відео людина в костюмі. Далі страхові слідчі розпочали операцію, яку назвали «Ведмежий кіготь».

Під час обшуків у підозрюваних вилучили той самий костюм, який використовували для інсценування.

Кадри з камери відеоспостереження, які допомогли зафіксувати шахрайство / Фото: California Department of Insurance

Страховий комісар Рікардо Лара заявив, що справа, яка спершу виглядала неймовірною, виявилася реальною шахрайською схемою, а винні понесли покарання.

Всі троє обвинувачених визнали свою провину у страховому шахрайстві, їм призначили по 180 днів ув’язнення та два роки умовного терміну.

За оцінками страховиків, загальна сума збитків, яку намагалися отримати шахраї, становила понад 140 тисяч доларів.

У кінці лютого на Франківщині природознавці вперше побачили та зафіксували пробудження ведмедів після зимової сплячки.