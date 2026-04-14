У Південній Кореї 90-річна жінка отримала судовий вирок за те, що допомагала своєму увʼязненому за наркоторгівлю сину і далі займатися цією справою і відмивати гроші.

Про це повідомляє BBC Україна. Як зазначає видання, жінка отримувала значні суми коштів і переказувала їх на інші рахунки за вказівками свого сина, якого називають Сон. Так вони «співпрацювали» з 2020 до 2022 року.

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Наразі Сон відбуває покарання в Камбоджі за контрабанду метамфетаміну. Суд встановив, що жінка знала про незаконне походження грошей, зокрема через обставини арешту сина, але попри це продовжувала свої поїздки до Камбоджі й вчиняла злочинну діяльність.

Суддя зазначив, що її правопорушення є серйозним, однак врахував її похилий вік та відсутність попередніх судимостей.

90-річну жінку засудили до одного року увʼязнення.

Влада Південної Кореї також намагається домогтися екстрадиції її сина, який, ймовірно, залучив до цієї справи й власну доньку.