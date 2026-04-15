Жінка налякала доньку й поліцію, але з’ясувалось, що вона просто грала у відеоігри (Фото: News 5 Cleveland/Скриншот)

В американському штаті Огайо поліція та донька 90-річної бабусі підняли на сполох через те, що не могли зв’язатися з жінкою, але вона в цей час просто б ила рекорд у відеогрі.

Про це повідомляє телеканал News 5 Cleveland.

Американка поважного віку бере участь у програмі «З тобою все гаразд?» міста Вестлейк. Учасникам щодня телефонують, щоб перевірити, чи все добре — на один з таких дзвінків жінка не відповіла.

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Після дзвінка диспетчерів з жінкою намагалась зв’язатися її донька, проте бабуся теж не взяла слухавку. Тоді до будинку місцевої мешканки виїхали правоохоронці, проте і тоді їм не відчинили двері. Один із поліцейськх використав код, відкрив двері гаражу та зайшов у будинок.

«Ми тут з нею. Вона грає у відеоігри у своїй спальні», — сказав офіцер диспетчеру.

З 91-річною жінкою все гаразд. Дзвінки вона пропустила, бо намагалася побити свій рекорд у грі.

Тим часом у Південній Кореї 90-річна жінка допомагала своєму сину відмивати гроші за наркоторгівлю, поки той сидів у в’язниці. За свої дії вона отримала судовий вирок.