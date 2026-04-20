Кажуть, що підкорила їх. 87-річна жінка в Ужгороді намагалась переконати Міграційну службу, що їй «ще немає сімдесяти»

В Ужгороді Закарпатської області 87-річна пенсіонерка «підкорила» працівників Міграційної служби, бо намагалась переконати їх, що їй ще немає 70 років.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДМС у Закарпатській області. Жінка підкорила працівників, зазначають держслужбовці.

Єлизавета Антонівна прийшла до держустанови з буденною, на перший погляд, проблемою: жінка виявила, що загубила свій паспорт громадянина України.

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Під час оформлення документів спеціалісти поцікавилися її віком, а у відповідь пролунало впевнене: «Мені ще немає і 70-ти». Працівники перевірили документи жінки й виявили, що пані Єлизаветі 87.

«Сама вона здивувалась цій новині не менше, ніж спеціалісти з паспортної роботи. Правду кажуть: людині стільки років, на скільки вона себе відчуває», — йдеться в публікації.

Співробітників Міграційної служби вразило ще одне: 87-річна жінка прийшла до них сама. Без супроводу рідних чи сторонньої допомоги — вона чітко знала, навіщо і до кого звертатись та подала заяву на виготовлення нової ID-картки.