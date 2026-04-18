Внаслідок стрілянини у Києві загинули шестеро людей

Поліція на місці події в Голосіївському районі, 18 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Мирні кияни загинули внаслідок стрілянини в Голосіївському районі . Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Оновлено 19:15. У лікарні померла жінка, поранена через стрілянину в Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко. Їй було близько 30 років. Так, кількість загиблих зросла до шести.

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На місці медики надали допомогу шістьом постраждалим. Серед них — чотиримісячна дитина, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч з тією, яку, ймовірно, підпалив стрілець.

Зеленський писав про п’ятьох загиблих.

«Мої співчуття рідним та близьким загиблих», — зазначив президент.

За його словами, 10 людей госпіталізовані з пораненнями та травмами, всім надається необхідна медична допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати.

Зеленський також висловив сподівання на оперативне розслідування інциденту.

«Працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України. Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції України надати суспільству всю перевірену інформацію в цій справі», — додав він.

17 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях, повідомили у столичній поліції.

Правоохоронці проводили спецоперацію з затримання стрілка. На місце події скерували наряди поліції та спецпризначенців КОРД.

Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейський під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники.

Підозрюваним у стрілянині у Голосіївському районі столиці виявився 58-річний уродженець Москви, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Нападник міг використовувати автоматичну зброю, зазначив генпрокурор. Одночасно зі стріляниною в його квартирі палала пожежа.